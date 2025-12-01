Corumbá realiza ações para prevenção e alerta sobre HIV no Dezembro Vermelho

O dia 1º de dezembro marca a mobilização mundial contra o HIV/Aids. Em Corumbá, a Secretaria Municipal de Saúde aproveita a data para reforçar a importância da prevenção, do diagnóstico precoce e do enfrentamento ao estigma. Embora o tratamento esteja cada vez mais eficaz, o HIV continua em circulação e representa um desafio constante para a saúde pública.

Atualmente, o Centro de Saúde João de Brito acompanha cerca de 400 pessoas em tratamento. Somente até novembro deste ano, 49 novos pacientes foram diagnosticados com HIV — 77% deles homens. Em 2024, foram 56 novos casos registrados, número que acende um alerta para a manutenção da transmissão no município.

“O HIV/Aids ainda não têm cura, mas há tratamento seguro e eficaz. Muitas pessoas podem passar anos sem sintomas, por isso a testagem regular é fundamental, assim como iniciar o cuidado imediatamente após um diagnóstico positivo”, explica Laura Bentos, coordenadora do Centro de Saúde João de Brito.

Para ampliar o acesso à informação, incentivar a testagem e reforçar a prevenção, a Secretaria de Saúde realiza uma série de atividades durante o Dezembro Vermelho:

• 01/12 – Blitz educativa com distribuição de insumos de prevenção;

• 06/12 (sábado) – Ação conjunta com a Saúde da Mulher, das 7h30 às 11h;

• 12/12 – Ação Noturna no João de Brito, das 18h às 21h;

• 21/12 – 1ª Corrida na Luta Contra a Aids, com percursos de 3 km e 5 km.As inscrições para a corrida podem ser feitas pelo site Kmais ou diretamente pelo link:

Também Vale ressaltar que Viver com HIV não é o mesmo que ter Aids. A Aids é o estágio avançado da infecção, quando o vírus compromete significativamente o sistema imunológico. A transmissão ocorre principalmente por relações sexuais sem proteção, compartilhamento de objetos perfurocortantes, transfusão de sangue contaminado e da mãe para o bebê durante a gestação, parto ou amamentação.

Com informações de Prefeitura de Corumbá.

