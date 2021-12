Previsão do tempo: MS tem sol e chuva neste último domingo de primavera

O dia de hoje (19) – último domingo de primavera – promete ser de tempo claro em grande parte de Mato Grosso do Sul. As instabilidades diminuem, mas ainda há chance de chuva forte em algumas áreas, especialmente nas regiões centro-norte, pantaneira e leste do Estado.

Poderão ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento de até 70 km/h. Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os acumulados variam entre 50 a 100 milímetros.

Nas demais áreas e também em Campo Grande, o sol aparece entre algumas nuvens e pode chover rápido durante o dia e a noite – há 90% de probabilidade de pancadas isoladas. Já as temperaturas ficam entre 24ºC e 32ºC.

Veja abaixo o mapa com outras mínimas e máximas esperadas para hoje: