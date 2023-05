Domingo das mães com frio e sol

A passagem da frente fria que provocou a queda nas temperaturas em Campo Grande começa a se dispersar. O dia será marcado por céu com poucas nuvens, sem previsão de chuva. mínima de 13°C e máxima de 25°C. Além disso, a umidade relativa estará entre 30% e 50%.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas mínimas previstas variam entre 9°C e 11°C no Sul do Estado e a máxima atinge 25°C. Para a região Norte, espera-se mínima de 14°C e máxima de até 30°C. Em Campo Grande,

No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão mínima de 13°C e a máxima de 28°C. No Pantanal, Corumbá começa o dia com 17°C e alcança a máxima de 26°C, Aquidauana com mínima de 14°C e máxima de 27°C. Porto Murtinho terá mínima de 13°C e máxima de 27°C.

