Mensagem do livro ‘Ele e Eu’

Filho, gostaria que sempre mantivesse o desejo de subir, de subir sempre, em direção à Santíssima Trindade. Ela é a tua Família. É a tua Finalidade, o teu Centro. É a morada na [ qual deves estabelecer-te. Quem poderá descrever o que é a Morada dos Três?

Agradece-Nos pelo chamado que te fizemos. Louva e canta à Trindade, considerando o teu nada e a Ternura do chamado. Faz muito tempo que foi feito o convite; não julgas que todos os teus desejos deveriam ser direcionados para um sim a este chamado? O Seio da Trindade se abre para ti com as Suas insondáveis Delícias, no Amor indizível do Pai e do Filho. Feliz Morada!

Como é possível que não penses na Trindade todos os dias, com o fervor de que és capaz? Pede à Minha Mãe que te ensine o que Ela compreendeu tão bem. Que introduza o teu coração no Seio da Trindade. Ela, a Esposa do Espírito, a Mãe do Filho, a Filha do Pai, em direção a , Quem o Seu Coração Imaculado encaminhava-Se sem cessar. Que Ela te acompanhe à presença desta Trindade Santa. Tu te dizes: ‘Estas Três Pessoas São algo tão grande… o que eu posso dizer Lhes, quando sou tão pequena?’ Mas é que não lembras que é a tua fraqueza o que atrai ao teu Deus. Dá-Lhe, por cima de tudo, uma confiança absolutamente sem limites.

Entendes-Me?

Ele pode dar-te tudo, pois possui tudo. Só espera que O chames. Fica certo da existência Dele, sê ambiciosa Dele, insaciável Dele, do teu Deus. As tuas exigências de amor o honrarão grandemente. Não te julgues indigno demais para que possas pedir favores magníficos; em verdade te digo, não sairás nunca da tua indignidade. Sê ao contrário, como essa gente humilde que expõe a sua miséria, e conta com que o seu Cristo a transformará um pouco, cada vez que a confidencie a Ele o seu nada; porque Ele percebe o tom de arrependimento, e o arrependimento é um hino à Sua Glória. Não contenhas os teus impulsos, filho Meu. Sobe por cima da Terra, muito seguidamente; porque na Trindade está a tua Morada.

