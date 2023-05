‘Super Mario Bros. O Filme’ retorna aos cinemas em uma nova e divertida aventura animada

Nos anos 1990, alguns personagens bem famosos na cultura pop tiveram adaptações para o cinema que, por sua vez, foram transportadas de qualquer jeito ou com ideias tão mirabolantes que deixaram o filme bizarro até para os padrões de hoje em dia.

Em 2023, com toda franquia virando live action, “Super Mario Bros. O Filme” vai na contramão, com uma animação super divertida, contando a história do encanador mais famoso dos games.

A Nintendo vem tentando criar relação com seu público há anos e o que faltava era um filme que representasse a sua franquia mais famosa, que é o Super Mario Bros, já que o live action de 1993 foi completamente esquecido ou trazido dos mortos pela internet, em lista de grandes fracassos.

O novo filme, que provavelmente será uma franquia, é bastante semelhante a “Detona Ralph”, embora as histórias sejam diferentes, o propósito no qual foi concebido é o mesmo. Fazer conexões com as novas gerações que não tiveram contato com os primeiros jogos lançados, há mais de trinta anos atrás.

Com elenco estrelado, “Super Mario Bros.” traz Chris Pratt como Mario e Jack Black como Bowser. E dessa forma somos apresentados a um mundo paralelo ao nosso, onde as criaturas dos jogos vivem em harmonia até o que seu antagonista decide se casar com a princesa Peach, vivida pela extraordinária Anya Taylor-Joy, e ele se vê no direito de tomar esse universo para si.

Mesmo que esse filme mire exclusivamente nas crianças e traga doses altas de nostalgia para que os pais possam aturar os 92 minutos ao lado dos filhos, a história poderia conter mais desafios, dando um pouco mais de profundidade para o vilão, que é tão emblemático na franquia de jogos.

Jack Black entrega uma performance bem divertida, até com números musicais, que são bem fora do que qualquer outro lugar faria. E Mario conta com várias facilitações do roteiro para maximizar seus feitos, já que ele é novo neste mundo e precisa encontrar seu irmão Luigi e dar o fora dali, o mais rápido possível. Isso tira um pouco da diversão do filme e, ao mesmo tempo, ele é autoexplicativo demais.

A parceria Nintendo e Universal parece ter dado certo, já que o filme está com mais de 1 bilhão de lucro, em todo o mundo e será facilmente uma das maiores bilheterias do ano, entrando até na temporada de premiação com lobby da distribuidora. Atraiu até mesmo elogios do CEO da Disney, Robert Iger, e da crítica, no geral, fazendo uma ótima estreia. “Super Mario Bros.

O Filme” estará disponível no catálogo do Prime Video, no próximo dia 25 e vale muito a pena assistir ainda no cinema, já que a telona maximiza a experiência. A direção da dupla Aaron Horvath e Michael Jelenic trouxe uma série de cenas baseadas na jogabilidade do Nintendo Switch.

Por Filipe Gonçalves.

