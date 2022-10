Dólar cai a R$ 5,30 com balanços nos EUA e nova política fiscal do Reino Unido

Em uma sessão em que o bom humor voltou a prevalecer nos mercados globais, após as fortes perdas da semana passada, a Bolsa brasileira operou em alta firme acima de 1% ao longo de todo o pregão nesta segunda-feira (17), enquanto o real avançou frente ao dólar em um dia de desvalorização generalizada da moeda norte-americana.

As preocupações do mercado na semana anterior com o aumento dos juros nos Estados Unidos e o risco de recessão global em 2023 deram lugar nesta segunda a um maior otimismo dos agentes econômicos, que se voltaram para a temporada de balanços corporativos das empresas americanas.

Declarações do novo ministro das Finanças do Reino Unido também agradaram os investidores. Jeremy Hunt descartou nesta segunda o plano econômico da primeira-ministra Liz Truss e reduziu o vasto subsídio de energia proposto por ela, lançando uma das maiores reviravoltas na política fiscal britânica de forma a conter uma dramática perda de confiança dos investidores.

Na Bolsa brasileira, o índice acionário Ibovespa fechou em alta de 1,38%, aos 113.623 pontos, após a queda de 3,7% acumulada na semana passada.

No câmbio, o dólar registrou queda de 0,48%, cotado a R$ 5,3010 para venda, revertendo a tendência observada na semana passada, quando subiu 2,17%.

Na mesma toada, o índice DXY, que mede a força do dólar contra uma cesta de moedas de países desenvolvidos, recuava cerca de 1%.

Nas Bolsas americanas, o S&P 500 teve valorização 2,65%, o Nasdaq subiu 3,43% e o Dow Jones avançou 1,86%.

Com informações da Folhapress, por Lucas Bombana