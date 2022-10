TRT/MS traz a booktuber Isabella Lubrano para o 15º Sarau Literário

O TRT/MS traz para o 15º Sarau Literário da Confraria dos Beletristas, no dia 21 de outubro, às 15h, a booktuber Isabella Lubrano, que irá apresentar a obra “Cem Anos de Solidão”, do escritor colombiano Gabriel García Márquez. O debatedor será o vice-diretor da Escola Judicial, juiz Flávio da Costa Higa.

Isabella Lubrano é a criadora do canal do YouTube “Ler antes de morrer”. O projeto teve início em 2014 e, atualmente, tem mais de 600 mil inscritos de todo o mundo, com cerca de 900 vídeos de leituras de obras literárias. O “Ler antes de morrer” foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti em 2018 e 2019, na categoria Formação de Novos Leitores, e indicado ao Prêmio IPL (Instituto Pró-Livro). Assista o vídeo-convite.

A obra

“Cem Anos de Solidão” narra a história da fictícia cidade de Macondo e a ascensão e queda de seus fundadores, a família Buendía e de seus descendentes. Com um estilo denominado “realismo fantástico”, a obra recria o mundo real da América Latina das primeiras décadas do século XX, representando a história da Colômbia por meio da Guerra dos Mil Dias e do massacre dos trabalhadores bananeiros em Ciénaga em 1928.

A obra é uma das mais importantes da literatura latino-americana, e a segunda mais importante da literatura hispânica, atrás apenas de “Dom Quixote de La Mancha”, de Miguel Cervantes. Foi publicado em 1967 e concedeu a Gabriel García Márquez o Prêmio Nobel de Literatura em 1982.

Sarau Literário

Pensando em estimular o interesse literário e o pensamento crítico, a Escola Judicial do TRT/MS criou a “Confraria dos Beletristas”, projeto de cunho lúdico-literário que, desde março de 2021 tem realizado encontros mensais para discutir obras literárias.

A cada mês, um novo expositor, que será um futuro confrade ou confreira, conduz uma edição do Sarau Literário, expondo uma obra e promovendo o debate sobre o assunto. Com duração de duas horas, os encontros sempre contaram com debates encalorados dos entusiastas da literatura.

Já foram apresentadas obras de Shakespeare, Umberto Eco, George Orwell, Jorge Amado, Machado de Assis, Itamar Vieira Júnior e autores regionais, como Acyr Vaz Guimarães.

