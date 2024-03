Dois homens são mortos com 18 tiros no Centro-Oeste

Na noite do último domingo (17), dois homens foram executados a tiros enquanto estavam em frente a uma residência no Jardim Centro Oeste. As vítimas foram identificadas como Júlio César de Andrade Porto, de 22 anos, e Alex Sandro do Nascimento Campos, de 34 anos. Durante os disparos, um adolescente de 17 anos também foi atingido.

Os dois homens estavam na casa de um deles, na rua Maria de Lourdes Vieira de Matos, cruzamento com a Rua Catiguá, quando foram surpreendidos por uma moto por volta das 21:00 horas. Em seguida, os dois atiradores começaram a disparar várias vezes contra as vítimas.

Alex Sandro foi levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Moreninhas, onde não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Júlio César foi levado em estado grave para a Santa Casa, onde acabou falecendo no início da manhã desta segunda-feira (18).

O adolescente presente no local é irmão de Júlio César e amigo de Alex Sandro. Ele acabou sendo baleado na perna.

No local do crime, a Polícia Civil e os peritos apreenderam 29 munições de calibre 9 milímetros intactas e 18 cápsulas deflagradas do mesmo calibre. O GOI (Grupo de Operações e Investigações) já está em busca dos autores do crime.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia Mais