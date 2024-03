Quadrilha utilizava cartões de terceiros para aplicar golpes em empresas

Foi deflagrado nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (18) a Operação Deceive, para cumprir dois mandados de prisão em Campo Grande e dois em Goiás. Conforme as investigações, os criminosos causaram prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil a duas empresas de materiais de construção e elétrica, com sede na Capital e em Dourados.

Ainda segundo informações da polícia, os autores efetuavam compras em cartões de terceiros, iniciando a negociação por telefone e dando continuidade pelo WhatsApp. Os bancos então faziam contato com os donos dos cartões, por telefone, para verificar a autenticidade das compras e diante da negativa, era cancelado e as empresas não recebiam os pagamentos.

Foram apreendidos diversos materiais, cartões de crédito em nome de terceiros, maquinetas de cartão, dinheiro e anotações ligadas ao golpe. Em uma das casas, no Jardim Los Angeles, foi apreendida também maconha e cocaína. Por esse motivo o autor também vai responder por tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada pela Polícia Civil, coordenada pela Decon (Delegacia Especializada na Repressão de Crimes contra as Relações de Consumo) e contou com apoio do GOI (Grupo de Operações e Investigações) e das delegacias de Goiatuba e Goiânia, em Goiás.

