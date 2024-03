Caarapó: preso homem por espancar e estuprar mulher

A Polícia Civil, por intermédio das Delegacias de Caarapó e Juti, prendeu em flagrante um homem que, por ciúmes, agrediu sua convivente com socos e chutes e, após perceber que ela estava desacordada, arrastou-a para um matagal e a violentou sexualmente. O fato, que teria ocorrido na madrugada desta sexta-feira (15), chegou ao conhecimento da Delegacia de Polícia ao amanhecer, quando a vítima enviou áudios em tom de desespero para o número da Unidade Policial.

Em declaração, a vítima contou que, durante as agressões, com medo de morrer, fingiu ter desfalecido. O autor, após perceber que ela estava desacordada, arrastou-a para um matagal e a violentou sexualmente, deixando-a abandonada no local após a conjunção carnal.

Segundo a Polícia Civil, de imediato, equipes das Delegacias de Caarapó e Juti iniciaram trabalho investigativo, para apuração dos fatos, identificando o agressor sexual. Em diligências continuadas, por volta das 16h30min, o agressor foi localizado e preso em flagrante delito, sendo conduzido à Delegacia de Polícia para as medidas cabíveis.

O autor será indiciado por estupro de vulnerável e lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, permanecendo preso à disposição da justiça.