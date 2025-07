DNA confirma que caseiro foi morto por onça-pintada capturada

A Polícia Científica confirmou que fragmentos de DNA humano encontrados nas fezes da onça-pintada capturada pertencem a Jorge Ávalo, de 60 anos, conhecido como “Jorginho”.

O caseiro havia desaparecido no dia 21 de abril, enquanto trabalhava em um rancho na região. Vestígios de sangue e pegadas do animal foram encontrados por um guia local, que acionou a Polícia Militar Ambiental.

As investigações levaram à captura de um macho de onça-pintada, de cerca de nove anos, três dias depois. Exames revelaram a presença de restos humanos nas fezes do animal, confirmando o ataque. Um laudo necroscópico também apontou ferimentos compatíveis com a ação de um grande felino, incluindo lesões defensivas.

A onça, batizada de Irapuã, foi levada a um centro de reabilitação em Campo Grande e depois transferida para São Paulo. Seu destino final ainda será decidido pelas autoridades ambientais.

Por Taynara Menezes

