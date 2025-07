Motorista embriagado é flagrado em ‘zigue-zague’ na BR-463

No final da tarde do último sábado (5), um homem foi flagrado embriagado no volante e fazendo “zigue-zague” na BR-463 em Dourados.

Segundo o boletim de ocorrência, o motorista dirigia um veículo Fiat/Uno Mille Ex, vermelho e trafegava de modo ilegal na pista. A polícia abrodou o veículo e realizou teste do etilômetro, também conhecido como bafômetro. O teste revelou que o homem dirigia embriagado e havia ingerido grande quantidade de álcool. Além de dirigir sob essas condições, a CNH (Carteira Nacional de Motorista) do homem estava vencida há mais de 30 dias. Também foram apreendidos uma quantia de R$ 1.180 e um telefone celular. A ação foi realizada pela PRF (Polícia Rodoviária Federal).