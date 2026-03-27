Dirigentes do Senac e Sesc MS prestigiam sessão solene em Brasília em homenagem aos 80 anos das entidades

A solenidade colocou em evidência o papel das duas instituições na formação profissional e na promoção da qualidade de vida da população brasileira ao longo de oito décadas.

O Congresso Nacional realizou nessa quarta-feira (25), em Brasília, uma sessão solene em homenagem aos 80 anos do Sesc (Serviço Social do Comércio) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), reunindo lideranças políticas, representantes do setor produtivo e dirigentes do Sistema Comércio de todo o país. Dirigentes do Sistema Fecomércio de MS também estiveram presentes como o presidente da Fecomércio MS, Edison Araújo, a diretora do Senac, Jordana Duenha e o diretor do Sesc MS, Vitor Mello.

A iniciativa para a homenagem partiu de requerimento apresentado pelo senador Carlos Viana (Podemos-MG) em conjunto com o deputado federal Cleber Verde (MDB-MA), responsável por articular a homenagem no Legislativo.

A solenidade colocou em evidência o papel das duas instituições na formação profissional e na promoção da qualidade de vida da população brasileira ao longo de oito décadas, além de reforçar a parceria histórica com o Congresso Nacional e o papel estratégico do Sistema Comércio no desenvolvimento do país.

“Celebrar os 80 anos do Sesc e do Senac dentro do Congresso Nacional é reconhecer instituições que ajudaram a construir o Brasil que temos hoje. São estruturas que chegam aonde muitas vezes o poder público não alcança, promovendo educação, inclusão e oportunidades. Essa homenagem é, acima de tudo, um reconhecimento do país ao trabalho que transforma vidas há oito décadas”, afirmou o senador Carlos Viana, que presidiu a sessão.

O deputado federal Cleber Verde destacou o alcance social das entidades e o impacto direto na vida de milhões de brasileiros, especialmente nas áreas de assistência, qualificação profissional e combate à insegurança alimentar

“Estamos falando de instituições que desempenham um papel simplesmente fundamental na promoção do bem-estar, da qualidade de vida e da formação profissional da nossa população. Hoje, o Sesc não é apenas um serviço, é o porto seguro de mais de 11 milhões de pessoas credenciadas, trabalhadores do comércio, de serviços, do turismo e suas famílias, que encontram ali acesso digno à educação, saúde, cultura e lazer”, afirmou o deputado.

Já o presidente da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo), José Roberto Tadros, fez um resgate histórico das instituições e reforçou o modelo que sustenta o Sistema Comércio, baseado na parceria entre iniciativa privada e interesse público.

“Oito décadas são feitas de histórias, de vidas transformadas, de oportunidades criadas e de cidadania fortalecida. Desde a década de 40, essas instituições nasceram de uma visão estratégica do empresariado, que compreendeu que o desenvolvimento econômico só é verdadeiro quando caminha lado a lado com o desenvolvimento social. Sesc e Senac são expressões concretas de um modelo que deu certo, com resultados em educação, cultura, saúde e inclusão em todo o país”, destacou.

O diretor do Sesc MS, Vitor Mello, enfatizou o caráter social das instituições e a capilaridade das ações desenvolvidas em todo o país.

“Essa celebração representa muito mais do que uma data simbólica. Ela mostra a força de um sistema que chega na ponta, que transforma realidades e que garante acesso à cultura, saúde, lazer e qualidade de vida para milhões de brasileiros. O Sesc tem essa essência de cuidar das pessoas e promover inclusão, e é isso que sustenta essa trajetória de 80 anos”, afirmou.

A diretora do Senac MS, Jordana Duenha, destacou o alcance nacional das ações do Sistema Comércio e a integração entre as unidades nos estados.

“Participar deste momento em Brasília é reconhecer uma trajetória construída com impacto direto na vida das pessoas. O Senac tem um papel muito claro de preparar para o presente e para o futuro do trabalho, e celebrar esses 80 anos é reafirmar esse compromisso com uma educação profissional conectada às transformações do mercado e às necessidades reais da população”.