Bem-vindos a MS! De caldo de piranha a arroz carreteiro, restaurantes apostam na gastronomia de MS para atender turistas

COP-15 reúne mais de 130 países em Campo Grande, impulsionando a economia local e segmentos

Campo Grande segue até o próximo domingo (29), sendo a casa de milhares de turistas estrangeiros e de outros estados que participam da COP-15. Evento de relevância internacional que debate sobre a Conservação de Espécies Migratórias de Animais Silvestres.

Além dos debates, a expectativa é que esse público também movimente diversos setores econômicos. Um deles foi o setor de hotéis, já destacado pelo jornal O Estado, e agora, as projeções positivas de vendas se concentram em bares e restaurantes de Campo Grande.

Alex Wastowski, gestor do restaurantes Nativa, localizado na Avenida Afonso Pena, afirmou que desde o anúncio de Campo Grande como sede do evento, tem pensando em estratégias para atrair esse público para o restaurante. “Eu mapeei os hotéis onde estão hospedados, deixei panfletos, paguei tráfego pago no Instagram, tudo para atrair esse público novo para o Nativas”.

Além do investimento em material para divulgação, Alex afirma que direcionou funcionários para os locais onde estão acontecendo os encontros da COP 15 a fim de promover o Nativas. “Organizei equipes que trabalham comigo para ir a frente do Bioparque do Pantanal, onde aconteceu um evento para convidar esse público”, destaca

Para Vera Britez, proprietária do bar e restaurante Vera’s Bar, localizado em um ponto estratégico para a culinária sul-mato-grossense, o evento representa uma oportunidade de aumentar a lucratividade do negócio.

Ela afirma ter preparado um cronograma especial para os dias da conferência. “É um evento que movimenta a cidade e traz um público diferente para Campo Grande. Aqui no Vera’s, pensamos em aproveitar esse momento de forma estratégica, sem perder a essência da casa. A ideia é manter nosso padrão de atendimento e qualidade, ao mesmo tempo em que criamos atrativos para o público local e para quem vem de fora”, relata.

Com uma programação diferenciada, Vera também apostou na adaptação do cardápio, incluindo pratos regionais para apresentar a culinária sul-mato-grossense aos visitantes. “Durante o período do evento, vamos trabalhar com ações pontuais, como promoções específicas e ajustes no cardápio com comidas regionais, para mostrar o que temos de melhor aos turistas”, afirma a proprietária.

A expectativa é de que a COP-15 aqueça o movimento em diversos setores da capital, especialmente no período noturno. “A expectativa é positiva. Eventos desse porte costumam aumentar o fluxo de clientes, e estamos preparados para receber bem e transformar esse movimento em uma experiência marcante, para que as pessoas não só venham, mas queiram voltar”, conclui a empresária.

Atrações turísticas registram alta

A COP15 deve atrair mais de três mil pessoas à capital sul-mato-grossense, movimentando não somente a economia local como o setor de turismo e passeios. O Bioparque, nos altos da Afonso Pena, teve aumento no número de visitantes de outros países justamente por conta da COP 15. Praticamente todos os dias tem turistas estrangeiros.

Segundo a diretora-geral do Bioparque Pantanal, Maria Fernanda Balestieri, o local

tem se consolidado como um espaço que vai muito além da contemplação. “Cada visitante, especialmente os estrangeiros que nos procuram em número crescente, encontra aqui um ambiente de conhecimento, de sensibilização e de conexão com a natureza. Recebê-los é motivo de orgulho e, ao mesmo tempo, um reconhecimento do trabalho sério e contínuo que desenvolvemos em prol da conservação ambiental”, reforça.

Ainda segundo a diretora, mais do que apresentar a biodiversidade “buscamos despertar em cada pessoa o sentimento de pertencimento e a responsabilidade de preservar e cuidar do nosso patrimônio natural”.

Breno Moroni, gerente da Fundação de Turismo de Campo Grande, afirma que foi preparada uma programação especial para os participantes da COP-15, com o objetivo de apresentar a cidade e a região aos visitantes. “São ações voltadas a saídas de observação de aves e roteiros especializados com agências de Bonito, do Pantanal e de Campo Grande, para atender esse público que chega aqui”, explica.

Além dos roteiros turísticos, a equipe da Fundação de Turismo também organizou a rede hoteleira da cidade para receber os visitantes. “Realizamos um trabalho de apoio com a rede hoteleira para garantir o maior número possível de leitos com tarifas acessíveis, evitando aumentos abusivos durante o evento”, finaliza Moroni.

Por Ian Netto