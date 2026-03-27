Confraria de Mulheres: Lideranças femininas articulam espaço estratégico para negócios na Expogrande 2026

A Expogrande 2026 poderá se tornar um hub estratégico para negócios liderados por mulheres. Em reunião na Acrissul, nesta quinta-feira (26), a diretoria da Confraria de Mulheres Puro Malte Brasil, acompanhada pelo diretor do O Estado e embaixador da marca, Jaime Valler, apresentou ao presidente Guilherme Bumlai a proposta de integrar pequenas e médias empresárias à programação do evento, que ocorre de 9 a 19 de abril.

Liderada pela presidente da Confraria, Talita Trindade, a iniciativa busca oferecer visibilidade e profissionalização a um setor que movimenta a economia local, mas que ainda busca espaços consolidados de representação em feiras que fazem parte do calendário de eventos do Estado.

“Nós movimentamos a economia e somos geradoras de emprego no Mato Grosso do Sul, mas muitas vezes não somos vistas ou ouvidas”, pontuou Talita. Segundo a presidente, o movimento atua para transformar o potencial dessas lideranças em resultados formais. “Unimos forças para ajudar o máximo de mulheres que conseguirmos, inclusive tirando empresas da informalidade e mostrando a maneira correta de gerir o negócio”, explicou.

A articulação dessa ponte contou com o suporte estratégico de Jaime Valler, diretor do jornal O Estado e embaixador oficial da Confraria. Valler, que acompanhou a comitiva formada também pela vice-presidente Fabiana Cabral e pela escritora Christiane Oliveira, destacou o papel consultivo e a responsabilidade da comunicação com o desenvolvimento regional.

Para o empresário, o jornalismo deve ser um aliado do setor produtivo, garantindo que a estratégia e o conhecimento técnico cheguem à base do empreendedorismo feminino. “Estamos aqui para assessorar e garantir que essas empresas performem com a certeza do que estão fazendo”, destacou o diretor.

O presidente da Acrissul, Guilherme Bumlai, recebeu o projeto com entusiasmo, validando a importância da parceria para a feira. “Vocês estão com um ótimo embaixador e no caminho certo. Pode contar com a gente”, declarou.

A Confraria Puro Malte nasceu para unir e impulsionar mulheres empreendedoras por meio de conexões reais e networking estratégico. O movimento é focado em transformar propósitos em crescimento econômico, oferecendo workshops, experiências com marcas e parcerias reais que fortalecem a liderança feminina no mercado.

Expogrande

Em sua 86ª edição, a Expogrande deste ano traz como tema “o futuro do agro está aqui”. O evento consolidado no Estado é uma ótima vitrine para fechamentos de negócios.

A previsão, segundo o presidente da Acrissul, Guilherme de Barros Bumlai, é superar os números da exposição do ano passado, que movimentou R$ 641 milhões em negócios internos, com 250 expositores e mais de 125 mil visitantes. “Para este ano já crescemos pelo menos 20% no segmento dos leilões de animais, com uma previsão de bater os R$ 33 milhões do ano passado”, comparou Bumlai.

Por Djeneffer Cordoba