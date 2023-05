Diogo Bossay quer aproveitar Rota Bioceânica, e pantanal para impulsionar Miranda

Promover o desenvolvimento com a geração de emprego para atrair investimentos e com isso evitar o êxodo de jovens que hoje deixam a cidade com destino a centros maiores em busca de oportunidades. Esta é a proposta que o médico Dr. Diogo Bossay, primeiro suplente de deputado estadual está apresentando como pré-candidato a prefeito de Miranda pelo MDB para o partido e buscando também o apoio de partidos aliados para a disputa eleitora

Diogo Bossay que disputa a sua segunda eleição, pois a primeira foi em 2022 quando tentou uma vaga na Assembleia Legislativa é filho de família com tradição na política de Miranda pois seu pai Ivan Bossay e sua mãe Marlene Bossay já comandaram a prefeitura da cidade. “Estamos na Rota Bioceânica e muito próximos do pantanal e temos que aproveitar estes dois aspectos para impulsionar o munício que devido a falta de iniciativa dos administradores vem perdendo moradores, pois tinha 17 mil habitantes e hoje tem pouco mais 25 mil”. afirmou Diogo Bossay.

No momento Diogo Bossay afirmou estar conversando com lideranças no MDB municipal e regional para reestruturar o partido na cidade para que possa chegar a disputa fortalecido e em condições de comandar uma renovação em Miranda e por ter 40 anos acredita por representar essa chegada dos jovens ao Comando de Miranda. Por ser da área de saúde, Diogo Bossay disse também que tem uma especial preocupação com investimentos na área de saúde como equipar hospitais, apoiar a formação dos profissionais para melhorar o atendimento a população.

Com relação à negociação de alianças, Diogo Bossay disse que tem conversado para conquistar apoios mais em princípio acredita que poderá como adversário o PSDB por isso dificilmente a aliança regional entre com o MDB e os Tucanos não deverão se repetir na disputa pela prefeitura de Miranda.

