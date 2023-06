Instabilidade e queda de temperatura marca quarta-feira no Estado

O guarda-chuva ainda se fará necessário em várias regiões do Estado nesta quarta-feira (31), que permanecerá com instabilidade e chuva a qualquer momento.

Na Capital a previsão é de mínima de 15º graus e máxima de 22º graus, com 90% de chance de chuvas. O sol pode aparecer timidamente com nuvens durante todo o dia. A chuva poderá alcançar 10 mm.

Já em Dourados a mínima prevista é de 16º graus com máxima de 24º graus e 40% de chances de chuva. O dia permanecerá nublado com aberturas de sol a tarde. Pode garoar de manhã e a noite.

Na região Sul, Ponta Porã registra possibilidade de chuva pela manhã e a noite com mínima de 15º grau e máxima de 25º graus.

