Cirurgião se candidata pelo MDB para vencer a desigualdade com uma política jovem

Natural de Miranda, o médico-cirurgião Diogo Bossay (MDB) entrou na corrida eleitoral deste ano buscando ser eleito para deputado estadual com o número 15.800. O jovem doutor defende a saúde em primeiro lugar e tem a missão de vencer a desigualdade, dando oportunidades e condições para todos de Mato Grosso do Sul.

De forma muito simples, Diogo enxerga a importância em dar atenção quando o assunto é saúde. “Saúde é prioridade, precisamos regionalizá-la urgentemente, para que o interior do Estado possa ter suas necessidades atendidas e desafogue os hospitais e centros de saúde da Capital.”

“Se pensarmos muito, tenho várias missões como candidato, pois sonhamos muito. Dentro da medicina, descobri que as pessoas precisam de atenção e precisam serem cuidadas. Precisamos compreender como elas estão vivendo, ver o contexto de cada família. Ou seja, estudar se uma pessoa tem condições de pagar o aluguel, de se alimentar, se tem condições psicológicas e etc.”

Assim como a saúde, Diogo se preocupa com o setor de habitação do Estado. “Precisamos de projetos sociais com a saúde e educação unidas, sem deixar de investir no social, estendendo a mão para quem precisa. Além disso, dar um lar para todos e também debater a geração de emprego e renda, investindo no turismo e em nas indústrias, sem degradação do meio ambiente”, comenta o candidato.

Política Jovem

Na sua primeira candidatura, Diogo conta que entrou na política por ver a necessidade da região de onde nasceu ter um representante. Vamos brigar muito pelas pautas da região sudoeste do pantanal, de onde viemos. Mas também lutarei, caso for eleito, pelo MS inteiro.”

“Nossa família tem uma história com o MDB, meu pai foi prefeito de Miranda e minha mãe também, mas eu entrei no partido em março, a convite de André Puccinelli (MDB) e do ex-deputado Antônio Carlos Arroyo, amigo da nossa região”, declara.

“Vi que este é o momento na parte legislativa, de ter uma oxigenação política, ou seja, de termos novidades nesse campo. Sou um nome novo, que nunca disputou a eleição e tenho bastante energia para fazer um excelente mandato, com um olhar especial que coloque as pessoas em primeiro lugar. O politico não pode fugir das pessoas e nem das críticas”, completa.

“Queremos fazer um excelente mandato e termos a aprovação popular, para que a gente possa ter novas ideias. Creio que esse é o meu diferencial, escutamos muito isso nas ruas. Com muita humildade, seriedade, tranquilidade, mas com muita vontade”, finaliza.

Juventude

Segundo Diogo, a política regional deve ter um olhar especial para a juventude nas oportunidades que cada um recebe. “Precisamos profissionalizar promovendo cursos de capacitação e também condições para que a juventude possa encarar a realidade da modernidade com opções de lazer.”

“Precisamos aprimorar a educação, existem costumes antigos que não podem ser perdidos, como o respeito. Os jovens estão demorando mais para saírem de casa e terem responsabilidade. É uma coisa que podemos tentar evoluir ou participar”, explica.

Estimular a ciência, pesquisa e o conhecimento

Durante a entrevista, Diogo também deu atenção na educação da próxima geração. “As escolas precisa de infraestrutura, ainda vemos falta de qualidade no aprendizado. Mais que isso, não tem valorização dos professores que tenham mestrado ou doutorado. Além da redução salarial de profissionais contratados em relação aos concursados, o que não é justo.”

“A satisfação do professor é o aprendizado do aluno. Eu sou a favor da cobrança, mas caso o aluno tenha dificuldades em aprender, que seja oferecido uma oportunidade para ele realizar um reforço escolar, ou colocá-lo em uma escola de ensino integral, que temos poucas ainda”, idealiza.

“Tenho como projetos uma série de medidas que contenham esse contexto, mas que não se cobre apenas dos professores e dos alunos, mas da família também. Existem momentos que você precisa ajuda-las a se reerguerem para que ela possa novamente transformar o ambiente e ser uma parceira do estado na formação de novos cidadãos”, conclui.

A serviço no Estado

Pós graduado em cirurgia minimamente invasiva pelo Instituto Jacques Perissat, em Curitiba, Diogo também é segundo tenente do exército brasileiro, onde prestou em 2011, serviços como médico e ficou um ano atuando no Hospital Militar de Área de Campo Grande.

“Depois de aproximadamente 2 anos eu iniciei uma saga em Mato Grosso do Sul, pois comecei a atender pacientes em vários municípios. Em Jardim , Bela Vista, Porto Murtinho, Bonito, Miranda, Aquidauana e Anastácio. Eu rodava a região atendendo e realizando cirurgias”, conta.