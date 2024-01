Dinheiro esquecido: R$ 7,5 bilhões ainda não foram resgatados

Dinheiro é bom e todo mundo gosta! Mas de acordo com o Banco Central, até ontem (8), quase 40 mil brasileiros ainda não haviam solicitado o resgate do “dinheiro esquecido”, como é popularmente chamado o sistema Valores a Receber, que é composto por valores deixados em contas bancárias. No total, R$ 7,5 bilhões continuam disponíveis nas instituições bancárias, aguardando o saque, dos titulares, sendoR$ 6 bilhões para contas de pessoas físicas e R$ 1,5 bilhão para contas de pessoas jurídicas.

De acordo com o Banco Central, 63,38% dos beneficiários possuem até R$ 10 para serem restituídos. Já quem tem valores a receber entre R$ 10,01 e R$ 100 correspondem a 25,21% do total de clientes, e 9,69% dos correntistas dos correntistas têm a receber quantias entre R$ 100,01 e R$ 1 mil. Somente 1,71% têm direito a receber mais de R$ 1 mil.

Desde que as restituições começaram até o momento, o sistema de Valores a Receber devolveu R$ 5,55 bilhões aos correntistas, onde 16.504.231 pessoas físicas e 875.276 pessoas jurídicas, já sacaram as quantias. Em março de 2023 foi registrado o maior volume de retiradas, logo na reabertura do sistema, quando R$ 505 milhões foram resgatados.

Veja o passo a passo de como realizar a consulta no sistema Valores a Receber:

– Acesse o site valoresareceber.bcb.gov.br;

– Use o CPF ou CNPJ para consultar se há valores a receber;

– Herdeiros ou representantes legais, devem informar a data de nascimento do falecido;

– Caso tiver valores a receber, guarde a data informada pelo sistema;

– Se ainda não possui o cadastro no site Gov.br, faça o registro no site ou pelo aplicativo. Para solicitar os recursos, será preciso um cadastro nível prata ou ouro;

– Acesse novamente o site na data informada e use o login Gov.br para acessar o sistema, saber o valor disponível e solicitar a transferência.

Os pagamentos serão efetuados, preferencialmente, via Pix, mas se o cliente optar por outro meio, a instituição financeira escolhida pelo cidadão entrará em contato para realizar a transferência.

Fique atento e não caia em golpes

O Banco Central alerta para tentativas de golpes, à retomada do sistema. De acordo com a instituição, os consumidores devem ficar atentos e ignorar mensagens recebidas por WhatsApp e, não clicar em links enviados por números desconhecidos. Confira outros cuidados:

– Os serviços do Valores a Receber são totalmente gratuitos;

– Não forneça suas senhas de acesso a ninguém;

– O Banco Central não envia links e não entra em contato para falar sobre valores a receber ou pedindo confirmação de dados pessoais;

– Somente a instituição que aparece no Sistema de Valores a Receber é que pode entrar em contato com o titular da conta.

