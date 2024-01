Confira os números sorteados pela Caixa nesta segunda-feira; apostas de MS chegaram perto

Na noite desta segunda-feira, a Caixa Econômica Federal promoveu sorteios de cinco concursos das principais modalidades lotéricas. O concurso 6.835 da Quina apresentou os números 39 – 44 – 48 – 62 – 64, com um prêmio principal de R$ 10.11.733,77. Em seguida, a Super Sete, no concurso 492, ofereceu um prêmio estimado em R$ 2 milhões, com os números 1 – 0 – 2 – 7 – 3 – 4 – 3 como os sorteados.

A Dupla Sena, acumulada, teve seu concurso 2.614 com um prêmio de R$ 971.882,03. As dezenas sorteadas foram 03 – 12 – 21 – 31 – 41 – 49 e 02 – 12 – 13 – 35 – 39 – 40. A Lotomania, por sua vez, premiou acertadores com R$ 8.979.875,98 em seu concurso 2.569, apresentando as dezenas 04 – 10 – 13 – 15 – 20 – 23 – 28 – 30 – 45 – 46 – 47 – 56 – 61 – 66 – 72 – 77 – 82 – 89 – 93 – 98.

Finalizando os sorteios, a Lotofácil, no concurso 2.998, teve um prêmio estimado de R$ 1,7 milhão, com as dezenas premiadas sendo 02 – 06 – 07 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 25.

Apostas de MS param no ‘quase’

Cinco apostas de Mato Grosso do Sul obtiveram um ‘quase êxito’ ao acertarem 14 das dezenas sorteadas no concurso 2.998 da Lotofácil, ocorrido na noite de segunda-feira (8). Os contemplados, residentes em Campo Grande, Paranaíba e São Gabriel do Oeste, foram agraciados com um prêmio individual de R$ 1.646,71.

Leia mais: