Dia do Carteiro inaugura comemorações dos 360 anos dos  serviços postais brasileiros

Neste 25 de janeiro, os Correios, mais uma vez, prestam a merecida homenagem aos carteiros, profissionais de confiança dos brasileiros que se dedicam diariamente à missão de conectar nosso país continental de norte a sul. As festividades do Dia do Carteiro, deste ano, inauguram ainda as comemorações de um outro marco histórico nacional celebrado em 2023: os 360 anos de serviços postais brasileiros.

A pé, de bicicleta, moto ou carro, quase 50 mil carteiros que atuam na distribuição postal simbolizam a presença, a cobertura e a relevância dos Correios, em todo o território nacional. Juntos, esses profissionais trafegam mais de 1,5 milhão de km por dia, para entregar mais de 12 milhões de objetos nos milhares de lares e endereços Brasil afora.

Além da rotina diária de entrega de cartas e encomendas, os carteiros são fundamentais em diversas ações cidadãs e inclusivas. A exemplo da entrega de mantimentos em calamidades públicas, na distribuição do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no suporte à campanha Papai Noel dos Correios e, mais recentemente, à Rede Vírus, no transporte de amostras biológicas para estudos em institutos e universidades.

Durante a pandemia da covid-19, mais uma vez o comprometimento desses profissionais fez a diferença na vida de milhares de brasileiros e ajudou a impulsionar a economia nacional. Em um momento em que o país precisava de soluções logísticas confiáveis e completas, os carteiros, devidamente munidos de itens de segurança sanitária, permaneceram nas ruas realizando entregas em todo o país e prestando serviços essenciais à sociedade.

No atual momento, marcado pelo fortalecimento dos Correios, enquanto empresa pública, torna-se ainda mais imprescindível valorizar o relevante ofício prestado por esses profissionais tão queridos e admirados. Por isso, a empresa tem priorizado investimentos que aliam a modernização de processos à melhora da qualidade de vida dos carteiros, como renovação da frota e projetos de ciclologística. Além disso, o reconhecido uniforme dos carteiros ganhará, em breve, nova versão, com peças mais modernas, que proporcionam melhor conforto térmico e tátil, mobilidade e estética, considerando o dia a dia de trabalho destes profissionais.

Neste Dia dos Carteiros, os Correios agradecem aos 658 profissionais que entregam cerca de 115 mil objetos diariamente em Mato Grosso do Sul, e a cada um dos quase 50 mil trabalhadores que percorrem os muitos “Brasis” da nossa nação rica, diversa e plural.

Correios 360: o Brasil, em todos os ângulos – Nesta quarta-feira (25), os Correios também comemoram um marco na história do Brasil: em 1663, há 360 anos, foi instituído o serviço postal no país. Em mais de três séculos e meio circulando pelo Brasil, os Correios confirmam a sua vocação: integrar, unir, conectar os vários ângulos do nosso imenso país.

Para marcar o feito histórico, os Correios preveem uma série de ações e eventos ao longo do ano, a serem realizados em diferentes locais do país. Nesta quarta-feira (25), em Brasília/DF, a empresa lança a marca oficial comemorativa dos 360 anos, quando também convidará a sociedade brasileira a celebrar o legado e o futuro de um dos mais importantes e maiores correios do mundo.

Acompanhe também, nas redes sociais da empresa, os conteúdos especiais alusivos às comemorações ao Dia do Carteiro e Correios 360 anos.

