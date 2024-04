Gasolina varia de R$5,47 a R$6,09 em Três Lagoas; Confira a pesquisa dos combustíveis na cidade

Nesta segunda-feira (29), o preço dos combustíveis em Três Lagoas foram pesquisados pelo Programa Municipal de Defesa do Consumidor da cidade (PROCON-TL).

Na pesquisa foram apontados os valores cobrado pelo litro da gasolina, etanol e diesel em 26 estabelecimentos abordados no levantamento.

Foi encontrado no preço da gasolina comum variação de R$ 5,47 a R$ 6,09. No etanol tem uma diferença de R$ 3,49 a R$ 4,14. Já em relação ao diesel, abastecer no posto mais barato pode resultar em uma economia de quase R$ 1 por litro em comparação com o mais caro. Os preços variam entre R$ 5,69 e R$ 6,58 para este produto.

O objetivo é orientar os proprietários de veículos na hora de abastecer. A pesquisa apresenta os preços atualizados nas bombas, incluindo o acréscimo para pagamentos com cartão de crédito e débito.

Confira a pesquisa completa aqui

Pesquisa Preço dos Combustíveis Três Lagoas – Procon TL

