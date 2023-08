Dia D contra dengue

Nesta segunda-feira (07), a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), promoveu o “Dia D” de Combate à Dengue. A mobilização, que fez parte da programação do aniversário de 124 anos de Campo Grande, na Praça Ary Coelho, Centro. Foram oferecidos diversos serviços pelos parceiros envolvidos, como corte de cabelo gratuito, vagas de emprego, testes rápidos de ISTs e orientações.

O secretário municipal de Saúde, Sandro Benites, destaca que a mobilização da sociedade e a conscientização sobre as medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti desempenham um papel crucial na proteção da saúde pública. Para o secretário, o apoio de todos os setores da sociedade é fundamental. “O setor privado pode contribuir promovendo campanhas de conscientização entre seus colaboradores, adotando práticas que evitem o acúmulo de água parada em suas instalações e apoiando iniciativas locais de combate ao mosquito”, disse.

Por fim, o secretário ressalta que, quando cada cidadão, empresa e instituição assume sua parte nessa luta, é possível fortalecer a proteção da saúde de toda a população. “A união de esforços é capaz de reduzir a incidência das doenças transmitidas pelo mosquito, melhorando a qualidade de vida das pessoas e contribuindo para a construção de uma sociedade mais saudável e resiliente”, conclui.

