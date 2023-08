“Operação Volta às Aulas 2023”, com redução de acidentes.

O Batalhão de Polícia Militar Rodoviária, da PMMS, realizou de 24 de julho a 07 de agosto deste ano, nas rodovias estaduais de Mato Grosso do Sul, a “Operação Volta às Aulas 2023”. Ao todo foram abordados 11.932 pessoas e 8.949 veículos, com 26 pessoas sendo conduzidas para a delegacia por diversos delitos, 2 foragidos da justiça presos, 4 veículos roubados em outro Estado recuperados, além da apreensão de 3.167 kg de maconha, 17,7 kg de Skank, 6 kg de haxixe e 3.255 pacotes de cigarro apreendidos.

O destaque da operação foi a redução no número de acidentes, em relação ao mesmo período de 2022, sendo este ano atendidos 20 acidentes, contra 24 no ano anterior (redução de 16%), havendo também uma redução de 40% no número de pessoas lesionadas, de 20 para apenas 12, e uma redução de 45,4% no número de mortes de 11 para apenas 6.

As principais infrações de trânsito flagradas durante a fiscalização foram conduzir veículo com licenciamento vencido, não uso de cinto de segurança, veículo com defeito no sistema de iluminação ou lâmpadas queimadas, deixar de manter acesa luz baixa dos faróis, conduzir veículo em mau estado de conservação comprometendo a segurança.

A Polícia Militar Rodoviária orienta a todos que ainda estiverem viajando a conferir primeiro as condições de seu veículo, fazer o planejamento de sua viagem, ter uma atitude paciente e responsável na direção, sempre respeitando a lei de trânsito.

Leia mais: Volta às aulas na rede pública teve reforço nas ações de segurança nas escolas de Campo Grande

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram