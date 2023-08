Psiquiatra menbro da academia de letras MS lança conto

O psiquiatra e escritor Marcos Estevão dos Santos Moura, recentemente empossado na Academia Sul-Mato-Grossense de Letras (ASL), decidiu reunir histórias do dia a dia em um livro de contos com abordagem leve e bem-humorada. “Um Vivo Entre os Mortos” será lançado nesta quarta-feira (9), a partir das 19 horas, no Katarina Coffee & Tea.

O título faz referência a um dos contos favoritos do autor que estão na obra, baseado em uma história que ele ouviu de um paciente e amigo. “Vou transformar isso em um conto”, prometeu ele, à época, mas infelizmente o responsável pela inspiração acabou falecendo por conta de um infarto antes de poder ver a história publicada. Assim, o conto ficou como uma homenagem.

A capa e o título, com uma aura de mistério, podem fazer pensar em histórias de terror, mas o livro reúne contos leves, bem-humorados e até cômicos, que têm como tema fatos e situações do dia a dia observados pelo escritor. Esse é o primeiro livro de contos de Marcos Estevão, depois de seis outras obras de poesia e de enfoque técnico, relacionados à sua área de atuação na psiquiatria. Foram três anos de trabalho na produção da obra, com inspiração em nomes como Luiz Fernando Verissimo e Machado de Assis, que o autor classifica como suas maiores referências nessa área.