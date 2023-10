Dengue: 2023 é o segundo ano mais letal para a doença em 10 anos no MS

O boletim epidemiológico, divulgado na quarta-feira (19), pela SES (Secretaria de Estado de Saúde), aponta que 2023 é o segundo ano mais letal para dengue desde 2014, atrás somente de 2020. Neste ano, são 33 óbitos confirmados até o momento, número igual a 2019.

O documento emitido pela pasta nesta semana traz mais duas mortes em decorrência da doença. As vítimas são uma mulher de 51 anos, moradora em Campo Grande e homem de 30, residente em Inocência, com óbitos registrados nos dias 5 e 1º de julho, respectivamente, mas confirmados apenas nesta semana.

Mato Grosso do Sul contabiliza ao longo do ano 36.258 casos confirmados de dengue e taxa de incidência de 1.315,3 para cada 100 mil habitantes.

Em Dourados, são 1.422 confirmações e cinco mortes registradas até a publicação do boletim. As vítimas são um adolescente de 14 anos, dois idosos de 81 e 72 anos, homem de 43 anos e uma jovem de 25.