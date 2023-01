Dia começa com céu aberto mas pode chover

Em Campo Grande, a mínima é de 22°C e máxima de até 30°C. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta para chuvas intensas. Os cuidados recomendados são desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia, não estacionar veículos perto de torres de transmissão e placas de propaganda; além de não se proteger debaixo de árvores.

A previsão do tempo para este sábado (28) é de dia nublado, podendo chover e trovejar, em todo o Centro-Oeste, exceto no sudoeste do Mato Grosso do Sul, onde o céu fica apenas encoberto. A temperatura mínima prevista no Pantanal é de 24ºC e a máxima de 31°C. Em Ponta Porã, a máxima pode atingir os 31ºC, e em Iguatemi até 34°C.

A temperatura mínima fica em torno de 20°C, e a máxima pode chegar a 39°C, nos pantanais do Mato Grosso do Sul. A umidade relativa do ar varia entre 40% e 95%.

