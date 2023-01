Coxinha sem glúten existe e já foi aprovada

O final de semana está chegando e delícias sempre saem do forno e do fogão para alegrar os lanches em família. A sugestão propostas por nutricionistas da Unimed da Capital é uma deliciosa coxinha, própria para quem tem problemas com glúten e não podem com ele.

A receita propõe outros ingredientes que não prejudiquem quem tem doença celíaca, um distúrbio digestivo que provoca intolerância permanente ao glúten. Confira a coxinha sem glúten que promete salvar a sua vontade de comer uma.

Coxinha sem glúten

Ingredientes

– 2 xícaras (chá) de batata doce cozida, amassada e fria (500 g)

– 1 gema

– ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado (40 g)

– 1 pitada de açafrão-da-terra para dar cor (opcional)

– 1 colher (sopa) de cebolinha picada

– 2 colheres (sopa) de amido de milho

– Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

– 350 gramas de frango cozido, desfiado e temperado para o recheio

Para empanar

– 1 clara

– 1 ovo

– 500 g de farinha de mandioca fina

Modo de preparo

– Em uma tigela, coloque todos os ingredientes, exceto o frango, e misture bem até formar uma massa homogênea

– Pegue pequenas porções da massa e coloque na palma da mão, acrescente uma porção de recheio de frango e modele no formado de coxinha

– Em outra tigela misture a clara e o ovo inteiro para empanar

– Mergulhe a coxinha na mistura feita com os ovos, em seguida passe na farinha de mandioca

– Asse em forno médio por cerca de 30 minutos

Dica: Para facilitar a modelagem das coxinhas, umedeça a mão

Rendimento: 15 coxinhas pequenas