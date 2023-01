Inovando no mercado, empresa cria aluguel de motos para delivery

Percebendo o aumento de aplicativos de delivery e vendo potencial no mercado, a empresa Metta Motos foi criada com a intenção de ajudar aqueles que possuem carteira de habilitação tipo “C”, mas não possuem condições de comprar uma moto no momento, onde além de gerar empregos poderiam também auxiliar a demanda das entregas.

O valor semanal do aluguel da moto é de R$ 260 e a caução no valor de R$ 450, será reembolsado 90 dias após a devolução da moto.

Como funciona

Para realizar o aluguel você não pode possuir antecedentes criminais, sendo necessário sua CNH Categoria A2° e um comprovante de endereço. Será feito um contrato de locação e em seguida você poderá pegar a moto, antes a pessoa precisará ir ao cartório reconhecer firma do contrato.

A manutenção por desgaste natural de uso fica por conta da própria empresa.

O contrato tem duração mínima de 2 semanas (15 dias) e todos os veículos possuem rastreador.

