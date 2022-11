Dia 22 acontece o Leilão Nacional de Imóveis da Caixa com até 80% de desconto

O grande Leilão Nacional de Imóveis da Caixa chega na sua segunda parte, onde os imóveis não arrematados voltarão a leilão com até 80% de desconto. Além disso, a oportunidade ainda conta com a facilidade de utilizar recursos do FGTS e também a possibilidade de financiar.

Esse leilão, em 22 de novembro, terá novamente imóveis espalhados pelo país, nos seguintes estados: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Sendo o menor valor inicial de R$ 35.800,00

Todas as informações deste leilão caso apareça alguma dúvida estarão nos sites da Líder Leilões: www.liderleiloes.com.br e também no site da Caixa Econômica federal: www.caixa.gov.br. A caixa também com a central de atendimento da Líder Leilões que estará com pessoas voltada diretamente para esse leilão nos telefones: 11 4425-2905/4425-5925 ou pelo whatsapp: 1199553-2706.

Com informações da assessoria