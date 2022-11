MS prepara fim da obrigatoriedade da vacina anti-aftosa

Mato Grosso do Sul integra o Bloco V no Plano Estratégico 2017-2026 do PNEFA (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa), que prevê a retirada total da vacinação no País até 2023. O Comitê Gestor Estadual do Plano Estratégico do PNEFA (Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa ) promove no dia 23 de novembro, a partir das 13 horas, o V Fórum do PNEFA-MS.

Dentre os temas abordados no evento estão as ações que serão desenvolvidas em área livre de febre aftosa sem vacinação, ministrada pelo diretor do Departamento de Saúde Animal do Mapa (Ministério da Agricultura), Geraldo Marcos de Moraes.

Tomando-se o tamanho do rebanho de bovinos atual, de 18,3 milhões de cabeças, segundo números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas), a economia com a retirada da obrigatoriedade da vacina será de aproximadamente R$ 36 milhões. Isso, sem contar com a redução do trabalho de manejo, duas vezes por ano.