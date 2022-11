Vídeo: Motorista assusta frentistas ao arrancar bomba de combustível

Uma caminhonete arrancou a bomba de combustível, na madrugada de terça-feira (15), em um acidente que assustou funcionários do Auto Posto Pé de Cedro em Sidrolândia, a aproximadamente 64 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Noticidade, o automóvel era conduzido por uma mulher que havia acabado de ser atendida no posto e, ao sair, acabou colidindo enquanto fazia a volta no pátio. Outras duas pessoas estavam com a mulher no veículo, mas ninguém se feriu.

O acidente gerou vazamento de Diesel e por pouco não provocou uma tragédia, pois de fato poderia causar uma explosão, contudo nada de pior aconteceu e a motorista permaneceu no local. Ela deve se responsabilizar pelos danos causados.