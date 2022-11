Dez projetos aprovados na sessão da Câmara

Na sessão desta quinta-feira (10) da Câmara Municipal de Campo Grande, os vereadores aprovaram dez projetos sendo seis projeto de decretos legislativos e quatro projetos de lei. Em regime de urgência, foram aprovados seis projetos de decretos legislativos para concessão de títulos de Visita Ilustre da cidade de Campo Grande, todos de autoria do vereador Papy. Foram homenageados Renato Fenili, Noel Baratieri, Edson José da Silva, Ribamar Antônio da Silva, Paulo Gustavo Lourenço e Benjamin Zymler. Por proposição do vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, o líder comunitário Walter Maria de Arruda recebeu a mesma honraria, em projeto que foi analisado em única discussão.

Em primeira discussão, foram três propostas aprovadas. Dentre elas, o Projeto de Lei 10.353/21, do vereador Betinho, que declara de utilidade pública o projeto Dorcas Guerreiras em Cristo. A entidade desenvolve projetos e ações sociais, culturais, esportiva e profissionalizantes para crianças, adolescentes, jovens, adultos e a seus familiares, no fortalecimento e integração de seus associados, despertando nos mesmos a importância das ações coletivas, zelando pela qualidade de vida, inclusive no atendimento a população nas áreas da atenção básica a saúde.

Também foi aprovado o Projeto de Lei 10.756/22, que denomina de “Enedino Borges do Rego”, a rotatória localizada no Bairro União, em Campo Grande. A proposta presta homenagem à família e a memória de Enedino, mais conhecido como “Seu Borges”, que desde fevereiro de 1984 viveu com sua família no Bairro União, tendo sido um dos primeiros moradores da localidade. O projeto é de autoria do vereador Otávio Trad.

Os vereadores aprovaram ainda o Projeto de Lei 10.521/22, que institui a AEL (Academia Estudantil de Letras), em Campo Grande. O projeto é do vereador Ronilço Guerreiro. A AEL terá objetivo de assegurar a promoção do acesso à cultura, o desenvolvimento do interesse pela leitura, a inclusão social e o desenvolvimento da competência leitora e escritora.