Hoje é dia de sobremesa com receita de Mil Folhas

O mil-folhas é o nome que em Portugal serve para denominar dois tipos de doce: inspirado no francês mille-feuille e no Napoleão, de origem russa, criado em 1912 com clara influência da pastelaria francesa. De grandes ou pequenas dimensões, é feito com massa folhada e recheado com um creme. Veja a receita e aprenda a preparar a sobremesa.

Ingredientes:

1/2 xícara (chá) de açúcar

2 colheres (chá) de essência de baunilha

3 unidades de gema de ovo

250 ml de leite

1 unidade de massa folhada

1/4 xícara (chá) de amido de milho

Modo de Preparo:

Na panela, coloque o leite e deixe ferver. Assim que ferver, desligue o fogo e adicione a essência de baunilha. Reserve.

Em outro recipiente, coloque as gemas de ovo junto com o açúcar. Misture com o auxílio de um batedor de arame até formar um creme branco. Adicione o amido de milho e misture novamente. Misture o leite fervido com a mistura batida de ovos com açúcar. Volte essa mistura para a panela. Vá mexendo até formar um creme grosso e brilhante. Coloque o creme em um recipiente e leve à geladeira para esfriar – cobrindo com um papel alumínio.

Abra 1 massa folhada. Passe o rolo para esticar. Fure com um garfo coloque uma forma por cima para que ela não estufe muito. Leve ao forno, em 180 graus, e deixe por 10 minutos com a forma por cima. Retire a forma e deixe por mais 10 minutos. Retire do forno e corte a massa em retângulos que darão o formato da sobremesa.

Coloque o creme em saco de confeiteiro e recheie os retângulos de massa folhada. Feche com outro retângulo e polvilhe açúcar de confeiteiro por cima. Sirva em seguida.