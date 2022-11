Motorista não escuta sirene e acidente faz ambulância capotar

Por volta de 11h55 desta quinta-feira (10), um acidente de trânsito envolvendo um Renault Duster, preto, fez com que um carro de ambulância capotasse no cruzamento entre a Rua João Hernandes com a Avenida Gabriel Spipe Calarge, região de entrada para o Bairro Jardim Parati, sul de Campo Grande.

Segundo o motorista do veículo, de 32 anos, ele estava no veículo sozinho e parado no sinal vermelho pela avenida, quando o semáforo abriu, a ambulância que seguia pela rua João Hernandes com a sirene ligada e a caminho de uma uma ocorrência de código 3 (urgência), avançou o sinal vermelho.

O motorista de aplicativo contou para a reportagem que ele olhou para o retrovisor e, como não viu nada, acelerou. Quando se deu conta, o veículo da ambulância já estava na sua frente e não teve reação. Vindo a acontecer a batida. Além disso, a vítima acredita que o capotamento aconteceu por conta da via ser uma descida.

Ninguém ficou ferido. Outras equipes do Corpo de Bombeiros Militar, assim como a Polícia Militar e um caminhão-guincho, foram deslocados para desvirar o automóvel.

Com informações João G. Vilalba com Marcos Maluf