Detran de Mato Grosso do Sul alerta que inscrição para CNH gratuita em redes sociais é golpe

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) alerta a toda população do estado para um golpe que oferece inscrições para o CNH Social em troca de pagamento. Os golpistas oferecem inscrições para o programa CNH Social mediante pagamento de valores baixos que variam de 50 a 60 reais. O golpe é aplicado pelas Redes Sociais ou por e-mail.

O programa CNH MS Social, do Governo de Mato Grosso do Sul, oferecido pelo Detran-MS, não cobra nenhum valor por inscrição. As inscrições são abertas através de edital específico que é publicado no Diário Oficial do Estado.

O órgão ainda informa que no momento, não há nenhum edital de inscrição para o CNH MS Social aberto, mas estuda a possibilidade de abertura de um novo edital. “Estamos trabalhando em um novo edital, mas ainda não temos informações sobre quantidade de vagas, nem as datas”, explica a coordenadora do Programa CNH MS Social, Priscila Miyahira.

O Detran orienta que as pessoas consultem os canais oficiais do Governo do Estado, principalmente a assistente virtual Glória, que através do Whatsapp 3368-0500 permite acessar todas as informações.

As pessoas que já realizaram o pagamento de inscrições acreditando estar se inscrevendo para o CNH MS Social do Detran-MS, devem procurar a Polícia para um Boletim de Ocorrência.

Assistente Virtual

Com um visual moderno e acolhedor, a assistente virtual do Detran-MS, Glória, foi projetada para refletir a simpatia típica dos moradores de Mato Grosso do Sul.

Desenvolvida para se comunicar de forma clara, descomplicada e acessível, ela é capaz de realizar consultas de pontuação da CNH, verificar débitos de veículos registrados no Estado, emitir guias, consultar informações sobre golpes, fake news e até encaminhar o usuário para um atendimento humano, sempre que solicitado, tudo isso sem sair da conversa no WhatsApp.

A atendente virtual funciona 24 horas por dia para consultas de CNH e veículos. Já a emissão das guias, que no momento é realizada com suporte de atendentes humanos, está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, também pelo número (67) 3368-0500.

Emmanuelly Castro, Comunicação Detran-MS

