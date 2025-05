Adolescentes denunciam assédio dentro de ônibus em Campo Grande; homem é preso

Um homem de 47 anos foi preso na tarde de quinta-feira (23) após ser acusado de importunação sexual contra duas adolescentes de 16 anos dentro de um ônibus do transporte coletivo de Campo Grande. O caso aconteceu na linha 089, quando o veículo passava pela Avenida Costa e Silva, próximo ao pontilhão da UFMS.

De acordo com a GCM (Guarda Civil Metropolitana), o homem teria começado a se esfregar nas adolescentes logo após elas embarcarem no ônibus. Mesmo depois de ser repreendido pelas jovens, ele continuou com a atitude e chegou a fazer comentários de conteúdo sexual, mencionando partes íntimas das vítimas. Além de ignorar os pedidos para se afastar, o suspeito desafiou as garotas, dizendo que poderiam chamar a polícia, pois ele não se intimidaria.

Diante da situação, o motorista do coletivo foi avisado e parou o ônibus para acionar a GCM. O homem foi detido ainda no local. Durante a abordagem, os agentes encontraram com ele um pequeno recipiente de bebida alcoólica escondido na cueca, além de um isqueiro e uma moeda. No momento da prisão, outros passageiros estavam revoltados e tentaram agredi-lo, o que foi contido pela equipe.

Levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol, o suspeito negou as acusações. As adolescentes se colocaram à disposição para colaborar com as investigações e prestar depoimento, caso seja necessário.

O caso segue sendo investigado pelas autoridades competentes.

