Carreta carregada com algodão tomba e carga pega fogo na BR-163 em Campo Grande

Um grave acidente envolvendo uma carreta foi registrado na manhã deste sábado (24), no km 494 da BR-163, nas proximidades da divisa entre Campo Grande e Jaraguari. O veículo, que transportava uma carga de algodão, tombou e, em seguida, o material entrou em chamas.

A concessionária CCR MSVia, que administra o trecho, informou que o acidente ocorreu por volta das 11h19. Equipes de resgate da própria concessionária, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, foram mobilizadas rapidamente para controlar o incêndio e prestar atendimento à vítima, que teve apenas ferimentos leves e foi atendida no local.

Devido à gravidade do incêndio e à necessidade de segurança para os trabalhos de contenção, a rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos. O bloqueio provocou congestionamento de cerca de dois quilômetros em cada direção.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) acompanha o caso e investiga as causas do tombamento. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o que pode ter motivado o acidente.

A recomendação é que motoristas evitem a região ou busquem rotas alternativas até que a liberação da pista seja concluída.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram