DER/PR divulga vencedora da licitação para estudos da nova ponte em Taquarussu

O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) publicou, nesta segunda-feira (13), a declaração de vencedor da licitação para elaboração dos Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) na construção de uma nova ponte de ligação do Estado com o Mato Grosso do Sul.

A obra será no Rio Paraná, entre o distrito de Porto São José, em São Pedro do Paraná, na região Noroeste, com o município sul-mato-grossense de Taquarussu.

A empresa Prosul – Projetos, Supervisão e Planejamento foi declarada vencedora por ter sua documentação e proposta aprovada pela comissão de julgamento do DER/PR, atendendo todos os critérios do edital.

A empresa foi a segunda classificada no pregão eletrônico, tendo sido convocada após a primeira arrematante ter sido inabilitada por não ter cumprido as exigências quanto aos documentos de comprovação de qualificação técnica.

A licitação ocorreu pela modalidade de Pregão Eletrônico, no qual as participantes disputam entre si através de lances cada vez menores, utilizando o ambiente de disputas do Banco do Brasil, o portal licitações-e.