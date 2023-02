Quarta-feira será de sol, mas tempo promete mudar amanhã

A previsão do tempo em Mato Grosso do Sul para esta quarta-feira (15) será diversificada, com sol, variação de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas, uma das características do verão. Porém, o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) não descarta pancadas de chuvas mais intensas, com raios e rajadas de vento.

Para a Capital, a mínima prevista é de 22°C e a máxima de 30°C. O céu terá muitas nuvens e possibilidade para pancadas de chuva isoladas com rajadas de vento moderadas. No norte do Estado, Coxim terá mínima de 24°C e máxima de 33°C. Na parte sul do mapa, Ponta Porã e Iguatemi podem atingir máxima de até 30°C.

Anaurilândia terá mínima de 23°C e máxima de 33°C. No Bolsão, temperaturas um pouco mais elevadas. Três Lagoas terá mínima de 23°C e máxima de 35°C. No Pantanal, Corumbá e Aquidauana atingem os 33°C de máxima e mínima de 24°C.

Primeiro frio do ano?

A partir quinta-feira (16) as temperaturas começam a cair e as chuvas de intensidade fraca a moderada persistem em todo MS. Na região centro-sul e oeste do Estado as chuvas serão intensas com previsão tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

De acordo com a meteorologia o acumulado de chuvas pode chegar a 50 milímetros em 24h, essas instabilidades decorrem de uma frente fria que avança em direção ao Mato Grosso do Sul no dia 16, com isso, as temperaturas mínimas ficam entre 20 e 25 graus na região sul e as máximas podem chegar aos 34 graus principalmente nas regiões norte e nordeste do Estado. Na Capital, as mínimas de 22 e máximas de até 28 graus.

Com informações da repórter Lethycia Anjos.

