Comitiva de Taquarussu discute 29 km de pavimentação da ponte sobre o Rio Paraná

Nova ponte vai ligar os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná

Avançando em mais uma etapa para a construção da nova ponte, que vai ligar os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, autoridades do Estado discutiram na última semana detalhes para a construção do traçado de 29 km de rodovia entre Porto São João até Taquarussu, trajeto que ficou sob responsabilidade de MS.

A reunião realizada na última quinta-feira (9), em Campo Grande, com o secretário da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística), Hélio Pelufo; prefeito de Taquarussu, Clóvis Nascimento; vereadores Gilson Carrapicho e Clodoaldo Crivelli; o empresário Rivelino Crivelli; e a deputada Mara Caseiro, marcou a discussão da fase de estruturação do município sul-mato- -grossense e pavimentação do trecho rodoviário.

“Estivemos reunidos com o secretário de Infraestrutrura de Mato Grosso do Sul, vereadores Gilson Carrapicho e Clodoaldo Crivelli, e o empresário Rivelino Crivelli, acompanhado da deputada Mara Caseiro, para alinhar a realização de um estudo no lado sul-mato-grossense para a pavimentação dos 29 km. Foi discutida a questão do custeio dessa atividade que ficará a cargo do Governo de Mato Grosso do Sul”, relatou o prefeito de Taquarussu, Clóvis Nascimento.

O chefe do município conta que o encontro também serviu para deixar o novo secretário de obras do Estado a par do andamento do projeto. “O Pelufo vai dar andamento ao processo para verificar a necessidade do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental) na parte que corresponde a nós.”

Quanto ao subsídio da Itaipu Binacional, o representante da cidade onde será construída a ponte disse que ainda não está definida a questão de quem arcará com o custo da obra, já que até o momento a Itaipu só vai arcar com o estudo para a edificação da estrutura.

“Ainda não houve definição de nenhuma questão, somente uma conversa sobre esses próximos passos. Me parece que tem uma conversação com o governador Eduardo Riedel para que tenha uma agenda na Itaipu, contando também com a presença do governador Ratinho e grupos de interesse do Paraná e de MS”, disse.

Sobre as expectativas para o pequeno município, Clóvis destaca que é aguardada com grande otimismo a consolidação. “Para nós seria um ‘pontapé’ inicial para o progresso e que contribuiria para o desenvolvimento de nossa economia, isso além de fomentar o turismo da região que conta com lindas paisagens naturais.”

Outro detalhe importante é a viabilidade do escoamento da produção, sendo que a região é forte na plantação de soja. “Serão mais de 100 km de encurtamento até o Porto de Paranaguá que recebe toda a produção que vem do norte do país”, concluiu o prefeito.

Licitação

No fim do mês de janeiro, o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) chegou a uma definição sobre a empresa que ficará responsável pela elaboração do EVTEA (Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental), para o início da construção da ponte entre Mato Grosso do Sul e o Paraná. A licitação foi decidida por meio de sistema de pregão eletrônico, em 31 de janeiro.

O presidente da Socipar-PR (Sociedade Civil Organizada do Paraná), Demerval Silvestre, explica que a empresa terá o prazo de 18 meses para a viabilização. “O importante dessa questão é que a gente vai dar desenvolvimento para uma região que vai realmente sofrer um impacto muito interessante com a ligação da BR-376. Vários projetos vão sair daí, inclusive de turismo e o setor do agronegócio, são dois fatores muito importantes”, destacou.

Os interessados disputaram por meio de lances, sendo o menor a arrematar o contrato. A empresa que levou a melhor durante o pregão é a Neoconstec Consultoria Técnica, com um lance de R$ 2.767.866,65.

A etapa de estudos contará com auxílio da Itaipu Binacional, que custeará as atividades após a definição de um convênio com o Governo de Mato Grosso do Sul e Paraná em 2022. A realização do estudo trará luz a questões de viabilidade da obra e também vantagens, desvantagens, impactos ambientais, além do reflexo socioeconômico para a região.

Estrutura

A estrutura será construída sobre o Rio Paraná e ligará os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná por meio do distrito de Porto São José em São Pedro, do lado paranaense, e Taquarussu, em MS. A extensão da ponte contará com dois quilômetros de extensão.

O acesso trará benefícios principalmente para as regiões Centro-Oeste e Sul do país, sendo estes os principais produtores agropecuários do Brasil, o que possibilitará um melhor escoamento da produção por meio do novo corredor logístico.

Parte do projeto inclui transformações rodoviárias em MS e Paraná. Mato Grosso do Sul receberá a implantação de um viaduto de acesso no município de Taquarussu, e ainda a construção de 30 km de rodovia na MS-473. Já do lado paranaense será realizada a restauração de 19,8 km da PR-577, além da construção de um contorno em Porto São José.

