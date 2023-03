Deputados participam do 1º seminário contra doutrinação nas escolas

Em encontro marcado para esta quinta-feira, 23, parlamentares de direita participarão do “1º Seminário sobre Doutrinação Ideológica no Ensino” que debaterá questões sobre a qualidade do ensino nas escolas.

Evento acontecerá no auditório Neneu Ramos, na Câmara dos Deputados, em Brasília, onde o objetivo é conscientizar pais, alunos e professores sobre o risco da ideologização esquerdo-marxista em sala de aula em todo o país.

Participarão do evento, diversas autoridades, entre elas, o Deputado Estadual Rafael Tavares (PRTB-MS), e os Deputados Federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO) e Bia Kicis (PL-DF).

Além das apresentações presenciais, o seminário será transmitido de forma online de outros meios de divulgação oficiais.

Programação

Início: Quinta-feira (23); 09h às 17h, no Auditório Nereu Ramos;

09:00 – RECEPÇÃO DOS CONVIDADOS

10:00 – 1º PALESTRANTE

10:30 – MESA REDONDA COM MEDIADOR

11:00 – 2º PALESTRANTE CONVIDADO

12:00 – ALMOÇO POR CONTA DE CADA PARTICIPANTE

13:30 – MESA REDONDA COM MEDIADOR SOBRE A PALESTRA ANTERIOR

14:30 – 3º PALESTRANTE CONVIDADO

15:00 – MESA REDONDA SOBRE A PALESTRA ANTERIOR

16:00 – LANÇAMENTO DA PLATAFORMA NOSSOS FILHOS

Com informações da assessoria