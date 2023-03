“Tarifa Zero” no transporte coletivo é tema de Audiência na Capital

O tema “tarifa zero” no transporte coletivo será debatido nesta manhã (22), na Câmara municipal da Capital durante Audiência Pública.

De autoria do vereador Prof. André Luís, presidente da Comissão Permanente de Mobilidade Urbana convidados virão expor cases de sucessos em outros Estados. “Teremos vários convidados do Brasil, no sistema on-line, participando dessa discussão sobre a tarifa zero no transporte coletivo. Várias cidades do Brasil já implantaram com sucesso a tarifa zero, queremos pegar a experiência e ver o que podemos fazer para melhorar o transporte coletivo de Campo Grande”, afirmou.

O evento contará com a participação de Marcos de Souza, do Portal Mobilize, que irá abordar a adoção internacional da tarifa zero, falando dos ganhos com essa política, formas de financiamento e problemas experimentados nas cidades que adoram essa prática.

O deputado federal Jilmar Tatto deve apresentar suas contribuições sobre o Sistema Integrado de Mobilidade. O presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos do Maranhão, Gilberto Lins Neto, irá falar da experiência para implantação da tarifa zero naquele estado.

