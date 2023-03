Água Santa garante elenco principal para final contra o Palmeiras

O Água Santa assegurou, por meio de uma exceção concedida pela CBF, a presença de seu elenco principal nos dois jogos da final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Grande parte dos jogadores do Água Santa têm contrato com o clube somente até meados de abril, justamente quando se encerra a janela de transferências da CBF para registros internos.

Muitos jogadores da equipe de Diadema possuem acordos com outras equipes do futebol brasileiro, uma vez que o Água Santa não possui calendário até o fim do ano. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) prevê uma exceção para atletas envolvidos em disputas estaduais, com o objetivo de não prejudicá-los.

Quem eram os jogadores?

Com asterisco são os titulares da semifinal contra o Red Bull Bragantino, com dois asteriscos é o único titular que tem contrato longo.

Demais jogadores com contratos longos são da base do Netuno.

1 – Anderson Sant’ana Prestes – contrato até 30 de maio de 2024

2 – Bruno Cesar Xavier Sislo – contrato até 31 de março de 2023 (*)

3 – Bruno Mezenga – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

4 – Carlos Gabriel – contrato até 30 de maio de 2023

5 – Christofer Alves – contrato até 10 de abril de 2023

6 – Cristiano Claudinei Nogueira (Cris) – contrato até 10 de abril de 2023

7 – David Kaiki Flores da Silva – contrato até 26 de dezembro de 2024

8 – Vinicius José Ignácio (Didi) – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

9 – Fabricio Ribeiro Correia – contrato até 17 de maio de 2023

10 – Gabriel de Souza Inocencio – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

11 – Gabriel Jose Ferreira Mesquita – contrato até 30 de março de 2023

12 – Igor Henrique Martins Machado – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

13 – Joao Roberto Kildere dos Santos – contrato até 19 de dezembro de 2024

14 – João Vitor Ramos – contrato até 26 de dezembro de 2024

15 – Joilson de Jesus Demetrio Cardoso – contrato até 31 de março de 2023

16 – Jonatas Santos Martiniano – contrato até 28 de junho de 2024

17 – Lucas Henrique da Silva (Kadi) – contrato até 10 de abril de 2023

18 – Arthur Korek Vargas Lutfi – contrato até 19 de fevereiro de 2026

19 – Luan Dias da Silva – contrato até 30 de junho de 2025 (**)

20 – Lucas Guimaraes dos Santos – contrato até 30 de julho de 2023

21 – Lucas Bento – contrato até 31 de dezembro de 2023

22 – Lucas Costa da Silva (Lucas Tocantins) – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

23 – Marcondes de Jesus Santos Junior – contrato até 10 de abril de 2023

24 – Matheus Santos Novaes – contrato até 31 de janeiro de 2024

25 – Patrick Allan da Silva Mol Gonçalves – contrato até 10 de abril de 2023

26 – Patrick de Carvalho Brey – contrato até 30 de junho de 2023

27 – Ramon Vinicius dos Santos – contrato até 30 de abril de 2024

28 – Reginaldo Lopes de Jesus – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

29 – Rodrigo Eduardo da Silva (Rodrigo Sam) – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

30 – Ronald Sant’anna Rodrigues – contrato até 31 de março de 2024

31 – Thiago Rodrigues da Costa – contrato até 28 de junho de 2025

32 – Thiago Beserra dos Santos (Thiaguinho) – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

33 – Geremias Ribeiro Junior (Junior Todinho) – contrato até 10 de abril de 2023

34 – Villian Guilherme Gonçalves Vieira – contrato até 24 de agosto de 2023

35 – Wesley de Jesus Correia – 3 de abril de 2023

36 – Ygor Vinhas Oliveira Lima – contrato até 10 de abril de 2023 (*)

