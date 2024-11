Deputados devem reeleger Gerson Claro e Mesa Diretoria por mais dois anos

Parlamentares aprovaram eleição da Mesa Diretora com possível recondução da presidência

Por votação simbólica os deputados aprovaram na ordem do dia da sessão dessa quinta-feira (31) Ato 92 de 2024, que designa a eleição da Mesa Diretora da Alems (Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul) – 2º biênio da 12ª Legislatura para o dia 13 de novembro, às 9h. Em princípio é consenso da Casa manter a liderança atual. Até a data poderão ser apresentadas chapas ou até mesmo surgirem candidaturas avulsas para concorrer a um dos cargos na Mesa que dirige os trabalhos legislativos.

De acordo com o deputado estadual, Gerson Claro, presidente da Mesa a recondução dos parlamentares para mais um mandado seria fruto de um reconhecimento do investimento da atual gestão da Assembleia que devem ser concluídos ao longo do próximo biênio, o edifico garagem, o refeitório para os funcionários e a ampliação do plenário. “Tudo caminha para este entendimento”.

Ainda segundo o parlamentar, o objetivo da Casa é o mesmo, a entrega de resultados para a sociedade. “A Assembleia Legislativa é um espaço democrático onde as diferentes correntes de pensamento da sociedade estão representadas”.

O regimento do Legislativo de Mato Grosso do Sul estabelece que até no início da sessão marcada para a realização da eleição podem ser apresentadas chapas ou mesmo candidaturas avulsas. “Nós decidimos apenas antecipar a eleição para facilitar o desenvolvimentos dos trabalhos , quanto a formação da chapa ainda vamos discutir entre os deputados, mas existe uma vontade da maioria de se buscar um consenso” disse Gerson Claro.

Antecipar a data é uma prerrogativa da mesa diretora mas os deputados devem tomar posse somente de fevereiro quando começa o período legislativo. Normalmente, a antecipação facilita para os parlamentares, que durante o período de recesso não precisam participar de articulações. Não é novidade os deputados estaduais anteciparem as negociações para a composição da futura Mesa antes do início do recesso.

A recondução da Mesa deve ser por consenso, sem nenhuma outra candidatura para qualquer que seja o cargo, pois conforme regimento da Assembleia Legislativa, é possível concorrer individualmente a um cargo, sem necessidade de montar uma chapa com um número mínimo de deputados. A eleição é feita separadamente para cada cargo.

Chapa

Por enquanto a expectativa é de que não ocorram mudanças no comando do `Poder Legislativo Estadual sendo que em relação ao presidente Gerson Claro há um consenso pela sua permanência. Quanto a primeira-secretaria, que chegou a se agitar a saída de Paulo Corrêa , devido a falta de interessados , por enquanto, a expectativa é de que ele venha a permanecer no cargo por mais dois anos.

Um possível pré-candidatura do deputado Márcio Fernandes (MDB), chegou a ser cogitada, para o cargo de primeiro-secretário, mas a ideia acabou não vingando. Outro nome que chegou a ser cogitado para retornar à primeira-secretaria foi do deputado Zé Teixeira.

Atualmente a Mesa é composta por Gerson Claro (PP), presidente; Renato Câmara (MDB), primeiro vice-presidente; Zé Teixeira (PSDB),segundo vice-presidente; Mara Caseiro (PSDB), terceira vice-presidente; Paulo Corrêa (PSDB), primeiro-secretário; Pedro Kemp (PT), segundo-secretário e Lucas de Lima (Sem partido), terceiro-secretário.

Legislativo Municipal

O mesmo consenso para não haver disputas é cogitado pelo presidente da Câmara Municipal, vereador Carlos Augusto Borges, ‘Carlão’ (PSB), no entanto, sob um novo comando, supostamente com a preferência pelo vereador Papy (PSDB). Mesmo assim, para as eleições da Mesa Diretora da Casa, vários nomes já surgiram, como o vereador Delei Pinheiro (PP), Beto Avelar (PP), Dr. Jamal (MDB), Junior Coringa (MDB), André Salineiro (PL).

Carlão apontou o fato de ainda ter muitos nomes de um mesmo partido que devem ser afunilados, mas garantiu que a decisão não será verticalizada. “Temos que discutir isso, arrumar uma forma do Poder Legislativo se organizar, podendo nem ter disputa, fazer uma união para fortalecer o Legislativo, ser um Poder sempre independente, mas sempre buscando harmonia”.

Por Laureano Secundo e Carol Chaves

