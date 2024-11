Homem morre prensado entre veículos em acidente de trabalho em Coronel Sapucaia

Um homem de 38 anos morreu em um acidente de trabalho na tarde de quarta-feira (30) na cidade de Coronel Sapucaia, localizada a 396 quilômetros de Campo Grande. A vítima, que teve a identidade preservada, estava em um canteiro de obras quando foi prensada entre dois veículos.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador estava abastecendo um comboio de veículos e foi ajudar colegas que carregavam caminhões no local. Durante essa movimentação, a porta da cabine de um dos veículos se abriu e o prensou contra outro caminhão, resultando em sua morte imediata, antes que pudesse ser socorrido.

Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e perícia foram acionadas e compareceram à cena para realizar os procedimentos necessários. O caso foi registrado como “morte a esclarecer” na delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia, e a investigação prosseguirá para apurar as circunstâncias do acidente.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais