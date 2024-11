Morre homem espancado e esfaqueado no Centro de Campo Grande

O homem que foi brutalmente espancado e esfaqueado na região central de Campo Grande, na manhã de ontem (31), morreu momentos depois de ser levado para a Santa Casa de Campo Grande. A vítima foi encontrada por volta das primeiras horas do dia na Avenida Afonso Pena, próxima à Rua Calógeras, onde acabou caindo na pista de rolamento após transitar com dificuldades.

De acordo com o boletim de ocorrência, o homem chegou à unidade de saúde já intubado, apresentando danos causados ​​por faca na região do abdômen e uma fratura exposta no braço, aparentemente decorrente de possível uma briga. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória às 9h e não resistiu.

No momento em que o homem caiu na avenida, um médico, um enfermeiro e um fisioterapeuta que passavam pelo local pararam seus veículos e prestaram os primeiros socorros. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e realizaram manobras de reanimação por mais de 15 minutos. O homem foi intubado no local e transportado em estado grave para a Santa Casa.

O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar também esteve presente para controlar o trânsito e auxiliar no atendimento, uma vez que inicialmente havia suspeitas de atropelamento, mas foi confirmado que o homem não foi atingido por veículos na via.

O caso segue sob investigação das autoridades policiais para apurar as denúncias do crime.

