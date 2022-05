Deputados aprovam em feito histórico o piso salarial para profissionais de enfermagem

Os Deputados Federais votaram e aprovaram ontem (4), na Câmara dos Deputados o PL que estabelece o piso salarial dos profissionais de enfermagem. O feito foi considerado histórico pelos parlamentares.

O piso foi criado por 449 votos a 12, com objetivo de beneficiar enfermeiros, técnicos de enfermagem e parteiras previstos no PL 2564/20. A proposta deve seguir para sanção presidencial, mas ainda depende de acordo sobre fontes de financiamento.

Segundo a Agência Câmara de Notícias o piso salarial de R$ 4.750 para enfermeiras e enfermeiros, 70% desse valor para técnicas e técnicos e 50%, para auxiliares e parteiras.

A categoria que esperava há mais de dois anos comemorou. “Foram 160 dias entre a aprovação no Senado e na Câmara. Durante todos esses dias, nós trabalhamos incansavelmente para conquistar esse resultado. As lideranças e a categoria estão de parabéns pela mobilização e pela capacidade de enfrentamento. Foi lindo ver todas as iniciativas que surgiram nesses meses. Eu me sinto feliz e realizada por fazer parte desse momento histórico e tenho certeza que será apenas o ponto de partida para conquistar mais dignidade em nossa profissão”, destaca a presidente do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), Betânia Santos.

A deputada federal Rose Modesto também usou suas redes sociais direto da Câmara para comemorar a conquista da categoria. “Um dia histórico! Aprovamos o PL 2564/20, que trata do piso salarial da enfermagem. Uma reinvindicação legitima da categoria. Eles merecem nosso apoio e reconhecimento, principalmente após dois anos de tanta luta. Sem os enfermeiros e enfermeiras não teríamos vencido a COVID-19”, salientou Rose.