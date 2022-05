Após divulgação de tatuagem, corpo de homem boiando no rio Paraguai é identificado

Foi identificado como Josemar Gomes Aragão, de 37 anos, o homem encontrado morto, com um corte no pescoço, no último dia 29 de abril, no rio Paraguai, em Corumbá – distante 417 quilômetros de Campo Grande. A identificação pode ser feita através de uma tatuagem com o nome ‘Wanda’ no braço esquerdo.

De acordo com o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, o homem foi identificado por pessoas que o conheciam e procuraram a 1ª Delegacia de Polícia, após divulgação, pela imprensa, de foto de uma tatuagem.

Segundo o Diário Corumbaense, o homem era natural de Cuiabá, morava em Corumbá há alguns anos e só tinha uma prima como parente na cidade. Era bem conhecido na região do Porto Geral e da Praça da República, principalmente pelos apelidos “Bolsonaro” – era simpatizante do presidente e tinha marca de cirurgia antiga no abdômen referente a laparotomia – e “Tanaca”.

O primeiro passo era identificar a vítima. Agora, a Polícia Civil segue com as investigações, para tentar descobrir a motivação do homicídio e a autoria.

Josemar Gomes Aragão foi encontrado por pescadores, boiando no rio Paraguai, sem roupas e com corte no pescoço, feito provavelmente por faca, próximo à Estação de Captação de Água da Sanesul, no Porto Geral de Corumbá.