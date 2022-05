Camisa número 10 histórica de Maradona é leiloada por R$ 44 milhões

Nesta quarta-feira (4), segundo a casa de leilões Sotheby’s, a camisa número 10 histórica usada por Diego Maradona nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986 foi leiloada por 7,1 milhões de libras, cerca de R$ 44 milhões. Segundo a Sotheby’s, esse foi o item mais caro vendido em um leilão. O manifesto olímpico de 1892, era o mais caro e havia sido adquirido por R$ 43,9 milhão.

O jogo entre Argentina e Inglaterra ficou marcado na história do futebol, quando os argentinos venceram por 2 a 1, com os dois gols de Maradona, um marcado com a mão, que ficou conhecido como “a mão de Deus”, e o outro considerado como um dos mais bonitos gols em Mundiais.

A camisa pertenceu, por 35 anos, a Steve Hodge, meio-campista inglês, que havia trocado camisas com Maradona no fim da famosa partida. Por muitos anos, Hodge cedia a camiseta ao Museu Nacional do Futebol em Manchester, mas decidiu que esse era o momento certo para leiloar a peça. O comprador não foi divulgado.

Uma comitiva do futebol argentino tentou convencer Hodge a vencer a camisa para o museu de Maradona em Buenos Aires, mas ele não quis abrir mão do leilão.